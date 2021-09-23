В США арестован зампред правления ПАО «Новатэк»

В американском штате Флорида по обвинению в неуплате налогов арестован заместитель председателя правления, главный финансовый директор ПАО «Новатэк» Марк Энтони Джитвэй, – сообщило на своем сайте министерство юстиции США в четверг, 23 сентября.

Налоговые службы обвиняют Марка Джитвея в том, что в период с 2005 по 2016 год он при помощи офшоров скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги, – сообщает РБК.

Объем средств Джитвея на его счетах в швейцарском банке, которые он, по версии обвинения, скрывал от властей США, на пике доходил до 93 млн. долларов. Джитвей предпринимал целенаправленные шаги, указывая свою жену, гражданку России, в качестве бенефициара активов, чтобы не декларировать эти средства.

С 2005 по 2016 годы бизнесмен не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах, уклонялся от уплаты налогов и несвоевременно подавал налоговые декларации. Джитвэю грозит от пяти до 20 лет лишения свободы по каждому из выдвинутых против него обвинений.

В 2019 году заместитель председателя правления, главный финансовый директор ПАО «Новатэк» Марк Энтони Джитвэй принял российское гражданство, он работал в России с 1995 года.

По данным независимой организации журналистских расследований ProPudlica со ссылкой на попавшие в ее распоряжение данные IRS, состояние 25 самых богатых американцев с 2014 по 2018 год выросло на $401 млрд. Однако, в совокупности они заплатили $13,6 млрд. федерального подоходного налога за этот период, что представляет собой совокупную налоговую ставку в 3,4%. При этом в среднем домохозяйства в США, которые зарабатывали около $70 тыс. в год, платили федеральному правительству по 14-процентной ставке.

Речь идет, в частности, о Джеффе Безосе, Илоне Маске и Уоррене Баффете.

Вашингтон, Иван Бабурин

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