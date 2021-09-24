Обломки пропавшего на Камчатке вертолета ФСБ нашли в горах

В районе горы Острая на Камчатке обнаружили обломки вертолета Ка-27, пропавшего накануне. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники. На его борту, по разным данным, находились от трех до пяти человек. Об их судьбе пока ничего неизвестно.

Вертолет выполнял тренировочный полет и, по предварительным данным, совершил жесткую посадку. Воздушное судно принадлежит авиационному отряду погрануправления ФСБ по Восточному Арктическому району, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По его сведениям, на его борту находились пять человек. До этого поступала информация, что экипаж потерпевшей крушение винтокрылой машины состоял из трех человек.

Обломки машины найдены на склоне горы Острой в 5 км от села Сосновка Елизовского муниципального района края, передает ТАСС. Место крушения находится в труднодоступной местности на высоте больше 900 метров. Спасатели пока не могут добраться до места катастрофы.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 24.09.21

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