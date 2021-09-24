Россиянин засунул в рот змею и умер от ее яда

Житель Астраханской области умер после трюка с заглатыванием змеи. Он хотел развлечь своих знакомых.

Инцидент произошел в Харабалинском районе. Мужчина находился в поле, он на потеху своим приятелям поместил в рот змею, а та его укусила.

Пострадавшего доставили в больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь. Предварительная причина смерти – отравление ядом, сообщили в региональном управлении СКР.

«Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области организована процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – добавили следователи.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 24.09.21

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