Россия отказалась от участия в сессии ПАСЕ в Страсбурге

Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия отказывается от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за непризнания властями Франции российской вакцины, в связи с чем ограничивают российских депутатов в передвижениях.

В своем телеграм-канале Толстой написал в пятницу 24 сентября: «В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно».

Также руководитель делегации РФ в ПАСЕ напомнил, что «правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые предпринимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину «Спутник V».

«Россиян ставят в дискриминационное положение по сравнению с нашими коллегами из других стран, в частности, с авторами русофобских резолюций – украинцами, прибалтами и другими», – обратил внимание Петр Толстой.

По словам главы делегации РФ в ПАСЕ, Россия выражает свою озабоченность данным обстоятельством и просит Совет Европы повлиять на власти Франции в целях не допустить сегрегации национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от коронавируса.

«Сейчас все страны для французов делятся по зонам, но не по принципу уровня заболеваемости и потенциальной опасности приезжающих оттуда иностранцев, а по тому, какая вакцина применяется. Россия входит в так называемую «красную зону», так как у нас не используются вакцины AstraZeneca, Moderna или Pfizer. С одной стороны, эти ограничения установлены властями Франции, но с другой, вакцинная дискриминация происходит при молчаливом согласии и невмешательстве Совета Европы», – заявил Петр Толстой.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 24.09.21

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