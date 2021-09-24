В США образовался дефицит алкоголя

В нескольких штатах США образовался дефицит спиртных напитков. Так, например, нехватка алкоголя наблюдается в штатах Северная Каролина, Вермонт, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, – сообщает NPR (крупнейшая некоммерческая организация, которая собирает и затем распространяет новости с 797 радиостанций США.)

Магазины в нескольких штатах США столкнулись с нехваткой алкоголя, напитки начали продавать ограниченным числом бутылок в одни руки.

Например, в Пенсильвании ввели ограничение на продажу алкоголя – покупателям будет доступно не более двух бутылок определенных напитков в день. Совет по контролю за алкогольными напитками штата включил в перечень таких товаров 42 наименования. В частности, речь идет о марках Blanton's, Dom Pérignon, Moët & Chandon, Patrón и Veuve Clicquot, сообщает The Philadelphia Inquirer.

Кроме того, в уже «обозримом будущем» ограничения на продажу могут коснуться коньяка Hennessy, бурбона Buffalo Trace и текилы Patrón.

Изначально проблемы с поставками алкогольных напитков в США возникли из-за пандемии коронавируса и сохраняются до сих пор, так как наблюдается нехватка стекла и алюминия, а также водителей грузовиков и работников складов.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 25.09.21

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