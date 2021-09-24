Член Палаты представителей призвала отправить в отставку Джо Байдена

Отправить в отставку президента США Джо Байдена потребовала член палаты представителей США Лорен Боберт, заявив о его ошибках при выводе войск из Афганистана, – сообщает РИА Новости.

В релизе, опубликованном на сайте члена Конгресса от республиканской партии, говорится: «Байден умышленно пренебрег своими обязанностями президента США и нарушил конституционную клятву «заботиться о добросовестном исполнении законов», не обеспечив национальной безопасности США».

Кроме того, г-жа Боберт отмечает, что при выводе войск из Афганистана было оставлено дорогостоящее оборудование. При этом не было проведено каких-либо расследований этих действий и последующих за этим отставок.

Как следует из заявления члена Конгресса США, нерешительность и некомпетентность президента Джо Байдена стоили жизни американцам в Афганистане.

Следует отметить, что это не первый призыв республиканцев к отставке Байдена, но, как и ранее, перспектив импичмента немного, поскольку большинство в палате представителей за демократами.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 24.09.21

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