Великобритания ввела ограничения на продажу моторного топлива

Лимит на продажу бензина в 30 фунтов на человека ввела Британская компания розничной торговли EG Group, которая также является оператором автозаправочных станций. Ограничения вызваны ажиотажным спросом на топливо, – сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.

После закрытия некоторых автозаправочных станций из-за нехватки водителей бензовозов, жители Великобритании начали в панике скупать топливо. Несмотря на отсутствие в стране проблем с наличием топлива, а также на призывы министра транспорта Гранта Шэппса не паниковать, в пятницу, 24 сентября, на АЗС страны выстроились длинные очереди.

Экономический редактор издания Times Стивен Свинфорд написал в Twitter: «EG Group, у которой 389 автозаправочных станций, вводит лимит в 30 фунтов стерлингов на продажу топлива из-за беспрецедентного спроса».

По заявлению компании, это мера позволит всем клиентам получить шанс купить топливо.

Согласно данным из открытых источников, один литр АИ-95 в Британии стоит около 1,35 фунта (135,1руб.), АИ-98- 1,37 фунта (137,1 руб.), дизельное топливо – 1,37 фунта (137,1 руб.), газ – 0,67 фунта (67,05руб).

Как сообщалось ранее, операторы топливного рынка в Великобритании не имеют в штате водителей бензовозов, вместо этого они заключают контракты с компаниями по грузоперевозкам.

Общий дефицит водителей тяжелых грузовиков в масштабах всей Великобритании сейчас оценивается в 100 тысяч человек. Кадровый голод в отрасли возник вследствие старения рабочей силы и усугубился эпидемией коронавируса и Брекзитом, так как среди водителей было много мигрантов из Восточной Европы, которые во время пандемии уехали на родину и больше не вернулись.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 25.09.21

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