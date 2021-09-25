Жилой дом разрушило взрывом в Башкирии (ФОТО)

В Башкирии частный жилой дом уничтожен взрывом газа, пострадал один человек, сообщает республиканское управление МЧС. По предварительным данным, причиной происшествия стала незаконная врезка в газопровод.

Инцидент произошел около семи часов утра в поселке Айгиртамак Туймазинского района. Хозяин дома «произвел самостоятельную врезку в газопровод, в результате чего произошла разгерметизация газо-воздушной смеси с последующим полным разрушением жилого дома», говорится в сообщении ведомства. После взрыва газа начался пожар. Огонь охватил площадь 72 кв. м. Пожар потушили в 07:45 по местному времени (05:45 мск).

Кирпичный дом был полностью разрушен, фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В результате происшествия пострадал 57-летний хозяин дома. Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в районную больницу.

Уфа, Наталья Петрова

Уфа. Другие новости 25.09.21

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