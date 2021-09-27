Под Иркутском пьяный водитель сбил пятерых школьников

В Иркутской области водитель сел пьяным за руль и сбил пятерых подростков. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в городе Усть-Кут. Школьники в возрасте от 12 до 14 лет шли по проезжей части во встречном направлении. 60-летний водитель Toyota Succeed решил объехать ямы и сбил детей.
В результате подростки получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь.
Водитель признал вину. Оказалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения, а за руль сел, чтобы отогнать машину в гараж, который находится неподалеку.
Полиция и прокуратура проводятся проверку «соблюдения правил дорожного движения, мер личной безопасности, а также содержания и эксплуатации улично-дорожной сети».
Иркутск, Зоя Осколкова
Иркутск. Другие новости 27.09.21
Пациентка погибла при пожаре в ковидарии под Воронежем. / В Челябинске задержали вора, поставившего кражу люков на поток. / Бастрыкин взял на личный контроль дело об изнасиловании девочки полицейским. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube