Под Иркутском пьяный водитель сбил пятерых школьников

В Иркутской области водитель сел пьяным за руль и сбил пятерых подростков. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло в городе Усть-Кут. Школьники в возрасте от 12 до 14 лет шли по проезжей части во встречном направлении. 60-летний водитель Toyota Succeed решил объехать ямы и сбил детей.

В результате подростки получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь.

Водитель признал вину. Оказалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения, а за руль сел, чтобы отогнать машину в гараж, который находится неподалеку.

Полиция и прокуратура проводятся проверку «соблюдения правил дорожного движения, мер личной безопасности, а также содержания и эксплуатации улично-дорожной сети».

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 27.09.21

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