В жилом доме под Пензой произошел взрыв газа, есть пострадавшие

В Пензенской области два человека пострадали при хлопке газа в двухэтажном доме. Квартира полностью выгорела. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Инцидент произошел в доме на улице Ленина в Сердобске. «Выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 кв. метров вследствие хлопка бытового газа. Пострадали два человека: мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения», – говорится в сообщении ведомства.

Из дома эвакуировали еще пятерых жильцов. В МЧС добавили, что в самой квартире выбило окна, но конструкции дома при взрыве не были повреждены.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Пенза, Зоя Осколкова

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