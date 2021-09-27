На севере Косово албанцы с ножами напали на группу сербов

В административном здании в южной (албанской) части города Косовска-Митровица вооруженная ножами и бутылками многочисленная группа албанцев совершила нападение на сербов, – сообщил портал Kosovo Online.

На портале сообщается, что многочисленная группа албанцев атаковала сербов, используя ножи и бутылки. Нападавшие скандировали «Убей серба!».

Группа сербской молодежи из муниципалитетов на севере Косова и Метохии приехала в южную часть Косовска-Митровицы, чтобы передать отчетные документы в Агентство по сельскому хозяйству. Как сообщили сотрудники агентства, подобные отчеты ранее передавались ежегодно, но в предыдущие годы всё обходилось без инцидентов, – передает ТАСС.

Как рассказал порталу Kosovo Online один из пострадавших сербов, их было 10-15 человек, в Агентстве они регистрировали подсобные хозяйства.

«В здании включилась громкая музыка, упоминали сербов, я не понял (объявление было сделано в здании агентства на албанском языке). Нам сказали, что приемное окно закрывается, мы пошли по коридору на улицу, когда нас начали избивать, били справа и слева, кричали «Армия освобождения Косово! Убей серба!» Нас били кулаками, бросали в нас стеклянные бутылки, когда мы вышли на улицу, послышались сирены полиции, мы побежали к мосту (мост через реку Ибар, разделяющий город на сербскую и албанскую части)», – сообщил журналистам пострадавший.

Подвергшиеся нападению сербы подчеркивают, что инцидент произошел в здании Канцелярии по делам сербов, живущих на севере Косова. Пострадавшие уверены, что инцидент был заранее спланирован. Сообщается, что полиция прибыла на место, когда нападение на сербов уже закончилось.

Президент Сербии Александр Вучич в понедельник, 27 ментября, предъявил НАТО ультиматум, пригрозив ответить на нападение на сербское население Косово. Ранее премьер Сербии Ана Брнабич в минувшую субботу на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА ООН призвала ЕС заставить Косово исполнять Брюссельские соглашения.

В прошлый четверг на севере Косово около КПП «Брняк» косовские силовики жестоко избили трех местных сербов. Президент Сербии Александр Вучич призвал к ответу НАТО и ЕС в связи с инцидентом с сербами в Косово. Он напомнил о необходимости формирования в непризнанной республике Сообщества сербских муниципалитетов – органа самоуправления сербов, предусмотренного Брюссельскими соглашениями между Белградом и Приштиной. Вучич заявил, что Белград требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа, – сообщает ТАСС.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 27.09.21

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