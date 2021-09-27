Американский Abrams застрял в польской канаве

Американский танк М1А2 Abrams упал в канаву на польской дороге, не справившись с грязью в городе Жагани, – сообщается в Telegram-канале «БелВПО».

На видео, опубликованном «БелВПО» запечатлено, как тяжелая боевая машина из состава 2-го батальона 8-го полка 1-й кавалерийской дивизии американской армии застряла в канаве и, в итоге, вышла из строя. Выехать самостоятельно изо рва ее экипаж не сумел, в связи с чем пришлось задействовать дополнительную технику.

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 28.09.21

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