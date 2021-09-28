Под Пермью самосвал снес надземный переход, водитель погиб под обломками

В Пермском крае произошло обрушение надземного пешеходного перехода на трассу. Конструкцию снес поднятым кузовом самосвал. В результате погибли два человека.

ДТП произошло в районе поселка Кукуштана на 50 км трассы Пермь – Екатеринбург. Водитель грузовика «МАН» не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода.

Пешеходный мост рухнул на кабину грузовика, а также придавил двигавшуюся во встречном направлении «Газель». Оба водителя погибли на месте от полученных травм.

«В настоящее время участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП», – сообщили в региональном управлении МВД.

Пермь, Зоя Осколкова

Пермь. Другие новости 28.09.21

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