В Дагестане в жилом доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ

Хлопок произошел в частном доме в поселке Новый Хушет в Махачкале. Частично была повреждена кровля пристройки к дому и выбиты межкомнатные двери.

По предварительной информации, пострадало пять человек, в том числе трое детей. Состояние пострадавших среднее, доставлены в районную больницу.

В МЧС добавили, что возгорания после взрыва не последовало. Несущие конструкции здания не повреждены. Причина происшествия устанавливается.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 28.09.21

Спецслужбы задержали 48 подпольных оружейников в 18 российских регионах. / Сильный взрыв потряс жилой дом в Швеции, пострадали более 20 человек (ФОТО). / По факту травмирования ребенка в сафари-парке «Тайган» возбуждено уголовное дело. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»