В Казани мужчина с ружьем пытался проникнуть в детский сад

В детский сад в Казани пытался пройти неизвестный в камуфляжной форме, вооруженный ружьем. Об этом рассказали родители в чате, сообщает портал «Бизнес Online».

По данным издания, мужчину видели около детского сада «Светлячок» и школы №130 Московского района. После появившейся информации детей начали забирать из детских садов.

В Росгвардии в свою очередь сообщили, что проверили сообщение. «Группы задержания УВО Росгвардии на место прибыли, прилегающую территорию объехали, осмотрели, никого не обнаружили», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 28.09.21

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