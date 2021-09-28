Экс-губернатор ЕАО получил условный срок за махинации при госзакупках

Биробиджанский районный суд вынес приговор бывшему губернатору Еврейской автономной области Александру Винникову. Экс-глава региона признан виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК) и приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Дополнительно Винникову назначили такой же испытательный срок и лишили права занимать государственные должности на три года. Вину осужденный не признал.

Уголовное дело связано с закупками в 2014-2015 годах медицинского оборудования для ОГБУЗ «Онкологический диспансер» по заведомо завышенной цене, с оказанием преимуществ продавцу – АО «Торговый дом «Медтехника». По данным следствия, бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 24 млн рублей. Расследование проводили сотрудники регионального УФСБ России.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие государственных наград, состояние здоровья, возраст – экс-политику 65 лет. При этом отягчающих обстоятельств не установлено.

Ранее Биробиджанский районный суд ЕАО уже рассматривал уголовное дело в отношении Винникова. 15 июля 2019 года также был вынесен обвинительный приговор, который в сентябре того же года суд апелляционной инстанции отменил, а дело направил на новое рассмотрение в ином составе суда.

Винников возглавлял ЕАО с февраля 2010 по февраль 2015 года.

Биробиджан, Наталья Петрова

Биробиджан. Другие новости 28.09.21

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