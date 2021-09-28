Неизвестный открыл стрельбу в Вологодской области

В поселке Вохтога Вологодской области неизвестный вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина, – сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что «в поселке Вохтога Вологодской области мужчина с ружьем открыл стрельбу. Погибла женщина и ранен мужчина».

«К месту стрельбы выдвинулись силы быстрого реагирования», – сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

В Росгвардии также сообщили: «По заявке от МВД региона специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения Росгвардии выдвинулись в поселок Вохтога, Грязовецкий район Вологодской области, для задержания мужчины с оружием, открывшего стрельбу».

Вологда, Иван Бабурин

Вологда. Другие новости 28.09.21

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