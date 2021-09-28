В Киеве планируют установить памятный знак пособнику гитлеровцев

Памятный знак нацистскому пособнику Владимиру Багазию может появиться в Киеве, – сообщают Известия со ссылкой на главу Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского.

На своей странице в Facebook Долинский оставил сообщение следующего содержания: «Внимание! К 80-летию Бабьего Яра, посольство Германии совместно с Украинским центром Холокоста и мэрией Киева открывают памятный знак нацистскому коллаборанту, соучастнику убийства евреев Киева, члену ОУН*, бургомистру Киева в 1941-1942 годах».

«Багазий был замбургомистра Киева и непосредственно участвовал в организации массового убийства евреев. Он вместе с другими членами ОУН был организатором украинской вспомогательной полиции Киева – одного из ключевых инструментов Холокоста и газеты «Украинское слово», которая призывала к убийству евреев» – рассказал Эдуард Долинский.

Памятный знак собираются установить в рамках проекта «Камни преткновения», сообщил глава Украинского еврейского комитета.

Посольство Германии на Украине опубликовало в Facebook ссылку на официальный сайт проекта, где представлена интерактивная карта с адресами, по которым будут установлены такие камни и можно узнать имена людей, в честь которых появятся памятные знаки. На одной из меток по ул. Братской в Киеве значится имя и фото Владимира Багазия. При этом, в публикуемой там же биографии отсутствует какая-либо информация о его причастности к расстрелам евреев во времена оккупации Киева гитлеровцами.

Следует напомнить, что 22 сентября в Киеве неизвестные снесли памятные кресты, которые были установлены в память о жертвах Бабьего Яра. Сообщалось, что на этом месте скоро начнется строительство нового жилого комплекса.

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