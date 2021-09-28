Facebook просит отсрочить оплату штрафов, а Google их обжалует

Отсрочить оплату штрафов на 26 млн. руб. просит Facebook. Компания попросила суд это сделать из-за «технических проблем», – сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

В сообщении пресс-службы суда говорится, что Facebook подал заявления, ссылаясь «на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов». Мировой судебный участок рассмотрит заявления в среду, 29 сентября.

Facebook в добровольном порядке должен выплатить штрафы за неудаление запрещенного контента в течение 60 дней с момента вынесения постановления, то есть до 29 сентября.

Всего с начала года Facebook получила штрафы на сумму свыше 80 млн. руб. за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и локализовать данные российских пользователей. Также были оштрафованы WhatsApp, Twitter и Google.

Пресс-служба Таганского суда Москвы также сообщает, что Google подала апелляционные жалобы на три постановления мирового судьи, который 19 августа назначил компании штрафы на сумму 6 млн. руб. за отказ удалить запрещенный контент.

«Свои» штрафы за отказ локализовать данные в России Twitter, Facebook и WhatsApp также обжаловали на прошлой неделе.

Роскомнадзор в конце августа текущего года сообщал, что Google в 2021 году уплатил штраф 3,5 млн. руб. за нефильтрацию поисковой выдачи. Неоплаченными остаются 11 штрафов в размере 26 млн. руб. за неудаление запрещенной информации и 3 млн. руб. за отказ локализовать персональные данные.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 28.09.21

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