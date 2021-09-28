YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления

Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала сегодня, 28 сентября, в своем Telegram-канале, что «YouTube только что удалил оба наших немецких канала без возможности восстановления», – сообщает издание Взгляд.

Также Симоньян призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

Главный редактор RT обратила внимание, что YouTube-канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, «согласно данным Tubular Labs, мы обходим «Дойче Велле» и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн. просмотров».

По словам главреда RT, ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.

За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 28.09.21

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