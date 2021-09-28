Сотрудник КГБ Белоруссии погиб при исполнении служебного долга

Сотрудник КГБ погиб в Белоруссии во время спецоперации по отработке адресов, в которых могли находиться причастные к террористической деятельности лица, – сообщается на официальном сайте белорусского ведомства.

В сообщении говорится: «В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен».

Следственным комитетом Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Масштабная операция по зачистке страны от радикалов из числа участников Telegram-ресурсов проходит сейчас в республике Беларусь. В ходе этой операции белорусские правоохранительные органы провели обыски и задержания с целью проверки на причастность каждого участника к совершению противоправных деяний.

Речь идет о Telegram-сообществах, через которые «осуществлялась вербовка и подбор» для массовых беспорядков. Как сообщают СМИ, по их данным, это – «Отряды гражданской самообороны Беларуси» и «Буслы ляцяць» («Аисты летят» – белорусск.).

Минск, Иван Бабурин

Минск. Другие новости 28.09.21

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