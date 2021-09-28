ПАСЕ в шоке: ЦРУ планировали убить Ассанжа

Главный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по защите информаторов Питер Омцигт серьезно обеспокоен опубликованными 26 сентября сведениями, где Yahoo News рассекретила планы ЦРУ и администрации Дональда Трампа убить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник, 28 сентября, на сайте ПАСЕ, – сообщают Известия.

В заявлении Питера Омцигта говорится: «Если эти сообщения верны, то я просто в ужасе. Похищение или убийство гражданина, опубликовавшего утечки документов, было бы грубым нарушением основополагающих принципов прав человека Совета Европы».

По мнению политика, такие методы расправы видятся особенно немыслимыми в «самой могущественной демократии в мире».

Омцигт призвал незамедлительно освободить Ассанжа, а также указал на резолюцию Ассамблеи 2020 года, в которой содержится призыв запретить экстрадицию основателя WikiLeaks в США.

«ПАСЕ уже ясно дала понять, что задержание и уголовное преследование Ассанжа создает опасный прецедент в отношении журналистов. Нынешние сообщения только усиливают нашу озабоченность по поводу того, что с Ассанжем могут поступить самым несправедливым образом», – заявил главный докладчик ПАСЕ по защите информаторов.

Питер Омцигт также призвал власти США выступить с официальным заявлением, в действительности ли рассматривались такие «ужасные варианты» в отношении Ассанжа.

Журналисты Yahoo News побеседовали с более чем 30 официальными лицами, чтобы представить сведения в опубликованном на портале материале.

По сведениям журналистов Yahoo News, обсуждения убийства основателя WikiLeaks велись на самых высоких уровнях администрации президента Трампа. Но сведений об одобрении крайней меры нет.

Дональд Трамп назвал информацию Yahoo News «абсолютно неверной» и добавил, что, по его мнению, с Джулианом Ассанжем «поступили очень плохо».

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. В США ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов и грозит до 175 лет тюрьмы.

В Великобритании 4 января суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду и риском для жизни.

Страсбург, Иван Бабурин

Страсбург. Другие новости 28.09.21

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