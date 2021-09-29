Сибиряк заманил маленькую девочку в дом и изнасиловал

В Забайкалье следователи задержали 42-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Преступление было совершено 26 сентября в городе Нерчинске. Согласно данным следствия, подозреваемый обманом привел школьницу в свой дом, надругался над ней и скрылся. Педофила задержали накануне «в одном из соседних районных центров», говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста)". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Следователи в ближайшее время предъявят подозреваемому обвинение. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Чита, Наталья Петрова

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