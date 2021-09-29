На Украине решили брать пример с Прибалтики

Ввести на Украине паспорта «неграждан» по примеру балтийских стран предложил Депутат Одесского городского совета и волонтер Андрей Вагапов, – сообщает РИА Новости.

В эфире «Думская ТВ» во время дискуссии о вакцинации от COVID-19, в частности, о необходимости не желающих прививаться законодательно обязать отказываться и от госпитализации в случае заболевания Вагапов заявил: «Если бы у нас в 2014-2015-2016 годах был введен режим, который наш северный сосед именовал – режим хунты, то война у нас закончилась бы нашей победой еще в году 2016-м. То же самое и тут, иногда необходимо принимать непопулярные решения, которые приносят результат».

Когда ведущая программы обратила внимание депутата, что «Украина не является тоталитарным государством», Вагапов заявил, что у него более радикальная позиция.

На такое заявление украинского народного избранника ведущая ответила, что тогда «из страны нужно вывезти и тех, кто до сих пор поддерживает Россию, а именно – половину Бессарабии, половину индустриальных районов».

На это замечание депутат Одесского городского совета и волонтер Вагапов заявил: «Вывозить не нужно, нужно просто ввести паспорт негражданина Украины, как это сделано в таких странах как Латвия, Эстония, если не ошибаюсь, в европейских странах, постсоветских причем, где есть граждане. Мы давно уже должны были сделать этот шаг, на самом деле».

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 29.09.21

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