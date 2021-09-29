Еврокомиссия хочет ужесточить выдачу виз белорусским чиновникам

Европейская комиссия в среду, 29 сентября, предложила приостановить действие соглашения, смягчающего условия выдачи виз всем, кто связан с белорусским режимом. Свои действия Брюссель обосновывает «актом агрессии» со стороны Минска, который заключается в организации притока мигрантов к границам ЕС, – сообщает агентство AFP.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон осудила «акт агрессии» со стороны Минска и обвинила в попытке дестабилизировать Европейский Союз. Также еврокомиссар обвинила власти Белоруссии в пособничестве «торговле людьми в новой форме», напомнив, что несколько мигрантов погибли на границе между Белоруссией и ЕС.

«Это не тот режим, с которым мы должны сотрудничать», – заявила Илва Йоханссон.

Несколько тысяч мигрантов пересекли границу между Беларусью и Европейским союзом, Литвой, Латвией и Польшей за последние месяцы, и ЕС подозревает, что режим Лукашенко так действует в ответ на европейские санкции.

Предложение об ужесточении визового режима с Минском станет дополнением к запретам на пребывание в ЕС 166 граждан Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Эти меры были приняты в ответ на репрессии против оппозиции в этой стране. Предложение ЕК будет представлено ​​на обсуждение стран-членов ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявила, что «действия белорусского режима против Европейского Союза и наших стран-членов требуют единого решения».

При этом в ЕК пояснили, что частичная приостановка действия соглашения 2020 года об упрощении выдачи краткосрочных виз не коснется обычных граждан Белоруссии, которые и дальше будут пользоваться теми же льготами.

Ограничения будут распространяться на представителей официальных делегаций, членов национального и региональных правительств и парламентов, а также на работников верховного и конституционного судов.

Брюссель, Иван Бабурин

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