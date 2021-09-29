Украина саботирует Минский переговорный процесс

Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что делегация Украины на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе саботирует мирный процесс, доводя его до абсурда, – сообщают Известия.

«Отсутствие содержательных предложений и аргументов по вопросам практического урегулирования конфликта украинская сторона стала откровенно компенсировать ничем не прикрытым саботажем и доведением переговоров до абсурда», – заявил полномочный представитель России в контактной группе.

По итогам очередного заседания контактной группы Грызлов рассказал, что основным результатом прошедшего заседания стало «полное обнажение истинной украинской позиции по всем вопросам урегулирования».

Грызлов также сообщил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перестает быть активным участником урегулирования конфликта, а ситуация на линии соприкосновения остается напряженной.

Полпред России отметил, что украинская делегация отказалась от достижения договоренностей о принятии за основу обновленной дорожной карты по всеобъемлющему урегулированию конфликта, которую предложил Донбасс.

Борис Грызлов также особо подчеркнул тот факт, что вице-премьер Украины Алексей Резников отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который отменил запрет открывать ответный огонь без согласования с командованием. Данное заявление, отметил Грызлов, «равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года».

Как сообщает ТАСС, очередное заседание Контактной группы пройдет 13 октября.

Следует отметить, что с 00:01 27 июля 2020 года в Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня», которая формально действует до сих пор.

Однако, 3 сентября текущего года, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев снят «с крючка» Минских соглашений и это является большим достижением. Так Арестович отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, отметившего, что команда украинского президента Владимира Зеленского «извивается, как может» в попытках уйти от выполнения обязательств.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах с участием России, Украины, Франции, Германии.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 29.09.21

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