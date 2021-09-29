Талибы* предлагали США сохранить временный контроль над Кабулом

Талибан* предлагал США сохранять контроль над столицей Афганистана до конца эвакуации союзных войск, – подтвердил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, – сообщает Интерфакс со ссылкой на издание The Hill.

В среду, 29 сентября, на слушаниях в сенате генерал Маккензи заявил, что во время переговоров в Дохе 15 августа лидеры Талибана* сделали предложение военным США взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в Кабуле. Однако, по словам главы Центрального командования ВС США, он отказался, потому что такого варианта не было в полученных им от Белого дома инструкциях.

Также генерал заявил, что у США «не было необходимых ресурсов, чтобы провести такую операцию».

Маккензи заверил, что не знает, было ли предложение талибов передано по другим каналам президенту США Джо Байдену.

Следует отметить, что в конце августа этого года издание The Washington Post сообщило, что талибы предлагали американцам оставить столицу Афганистана под своим контролем до конца августа, однако тогда данная информация не получила подтверждения. Тогда эта публикация вызвала широкий резонанс, так как многие западные эксперты считают, что США следовало согласиться на предложение талибов, поскольку это позволило бы эффективнее наладить процесс эвакуации гражданских лиц из Кабула.

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