На Украине уничтожат более 30 тысяч доз вакцины от коронавируса

Глава минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что 34 036 доз вакцины от коронавируса Pfizer будет утилизировано из-за нарушения режима хранения, – сообщает ZN.ua.

«Летом при поставке было допущено нарушение температурного режима, в результате чего вакцины не были допущены к применению среди населения и оставались на хранении», – пояснил Ляшко.

Кроме того, по словам украинского министра здравоохранения, 30 сентября у 1400 доз вакцины AstraZeneca заканчивается срок годности.

«700 доз вкололи сегодня, 29 сентября, плюс 700 будет использовано завтра», так что вакцина будет использована полностью», – сказал Виктор Ляшко.

Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине весной. В июле сообщалось, что на Украине испортились при транспортировке 9 тысяч доз вакцины Pfizer.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 30.09.21

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