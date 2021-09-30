На Камчатке гаишники остановили внедорожник и нашли в нем более тонны красной икры (ФОТО)

На Камчатке сотрудники ГИБДД изъяли более тонны незаконно добытой красной икры у водителя внедорожника. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Гаишники ночью в результате погони остановили автомобиль на автодороге Петропавловск-Камчатский – Мильково, водитель которого проигнорировал их законные требования об остановке и пытался скрыться. Красная икра-сырец массой более 1200 кг и стоимостью свыше 34 млн рублей была найдена в кузове внедорожника.

Изъятая красная икра, фото: пресс-служба МВД РФ

Как выяснили правоохранители, водитель вместе со знакомым купил икру в Усть-Большерецком районе для переработки и дальнейшей продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 175 УК РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное по предварительному сговору).

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 30.09.21

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