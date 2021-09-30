В Уфе пьяный таксист устроил аварию и напал на прохожих с ножом

В Уфе произошла авария с участием такси. Водитель вышел из машины и напал на второго участника ДТП с ножом, а также ранил одного из прохожих, которые попытались вмешаться. Об этом сообщили в управлении ГИБДД Башкирии.

Инцидент произошел на улице Братьев Кадомцевых накануне ночью. 42-летний водитель такси Lada Vesta задел стоявшую Kia Optima. Таксист и его пассажир, которые, как выяснилось, были в состоянии алкогольного опьянения, напали на водителя Kia – 28-летнего лейтенанта полиции.

Обоих дебоширов задержали оперативники. По факту нападения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пострадавшие госпитализированы.

Также выяснилось, что таксист ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством, а его пассажир – за оборот фальшивых денег, оборот наркотиков и грабеж.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 30.09.21

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