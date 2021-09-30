Воздушный шар с людьми упал в море в Сочи

Воздушный шар упал в акваторию Черного моря в Лазаревском районе Сочи. На его борту находились 4 человека. Людей спасли рыбаки.

Инцидент случился в 100 метрах от берега. Как сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде, спасатели выехали на место происшествия после звонка на «112», но, как оказалось, людей успели вытащить из воды находящиеся поблизости рыбаки, передает РИА «Новости». Медпомощь им не требуется, сейчас спасенных на рыбацком катере доставляют на берег.

Москва, Наталья Петрова

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