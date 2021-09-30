В Ингушетии отцы поссорившихся детей устроили перестрелку, есть пострадавшие

В ингушском селе между детьми произошла ссора. Выяснить, кто прав, с помощью оружия решили их отцы. В результате перестрелки пострадали четыре человека.
Конфликт произошел между соседскими детьми в селе Гази-Юрт Назрановского района. «Пострадали четыре человека, один человек задержан», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе республиканского МВД. Проводится проверка.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, поссорились дети из тейпов Костоевых и Кациевых, в конфликт вмешались взрослые. Он решили встретиться в поле, где произошла перестрелка.
Огнестрельные ранения получили несколько человек, которые доставлены в ближайшую больницу. Одному из пострадавших ампутировали ногу.
Магас, Зоя Осколкова
Магас. Другие новости 30.09.21
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