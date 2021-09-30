В Норильске 44 работника отравились в столовой

В Норильске более 40 сотрудников предприятия госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию. Специалисты выявили нарушения санитарных норм в столовой, где обедали работники.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, всего были госпитализированы 44 человека. Все они являются работниками ООО «Велесстрой».

«Заболевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Все госпитализированы, состояние заболевших легкой и средней степени тяжести», – добавили в надзорном ведомстве.

Специалисты взяли в столовой, где обедали работники, пробы готовой продукции, сырья, воды, смывы с поверхностей технологического оборудования и инвентаря. В ходе расследования выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Деятельность столовой приостановлена.

Норильск, Зоя Осколкова

Норильск. Другие новости 30.09.21

В Свердловской области с начала года нашли трех бешеных лис. / В Тюмени горит жилой дом, огнем охвачена крыша здания (ФОТО). / В ДТП под Тюменью погибли двое: женщина и подросток. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»