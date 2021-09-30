Россия поставит перед МАГАТЭ вопрос об альянсе AUKUS

Россия намерена поставить вопрос перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что альянс AUKUS противоречит режиму нераспространения, – сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Вчера, 29 сентября, Рябков также заявил, что Россия передала свои вопросы США относительно создания альянса AUKUS и планов по передаче подлодок Австралии. Эти же вопросы будут озвучены также Австралии и Великобритании.

«Мы имеем целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, которые мы уже передали американской стороне. Мы их же зададим австралийским коллегам, в процессе их озвучивания британским коллегам», – сказал Рябков журналистам в среду, 29 сентября.

Так же в среду, 29 сентября, глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая на заседании комитета по иностранным делам в Сенате Франции заявил, что МАГАТЭ должно получить от Австралии ответы касательно условий соглашения AUKUS с США и Великобританией по вопросу продажи атомных субмарин.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 30.09.21

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