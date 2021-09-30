«Лаборатория Касперского» предупредила о рассылке нового вируса

Вредоносную рассылку, которая распространялась от якобы одного из российских финансовых регуляторов, зафиксировали эксперты «Лаборатории Касперского». Всего зафиксировано около 11 000 попыток запуска этого вредоносного ПО, – сообщается в Тelegram-канале компании.

Как сообщает Forbes, эксперты «Лаборатории Касперского» предупредили о вредоносной рассылке от имени одного из российских финансовых регуляторов. Во вложении письма отправляется софт для удаленного доступа.

«Kaspersky» сообщает, что вредоносная рассылка началась в 23:30 29 сентября от имени одного из финансовых регуляторов: «На электронную почту пользователей пришло письмо с темой: «Исх: № (здесь указывался произвольный номер). «Название регулятора» (Запрос документов)».

«Письмо содержит вредоносный архив с паролем, размер файла составляет около 20 мегабайт, тип вредоносного вложения компания определила как софт для удаленного доступа (Remote Manipulator System, RMS). Эксперты «Лаборатории Касперского» уточнили, что при работе этого программного обеспечения используются IP-адреса и домен в зоне .ru», – сообщает «Лаборатория Касперского»

Если пользователь открыл вложение, то необходимо сделать следующее:

загрузить и установить антивирусный сканер;

отключиться от интернета;

перезагрузить компьютер в безопасном режиме;

удалить все временные файлы;

запустить сканирование на вирусы;

удалить вирус или поместить его в карантин;

перезагрузить компьютер;

поменять все пароли;

обновить ПО, браузер и операционную систему.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 30.09.21

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