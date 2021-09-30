Эфиопия объявила персонами non grata семерых сотрудников ООН

МИД Эфиопии сегодня, 30 сентября, опубликовал на странице Facebook заявление о том, что семь сотрудников ООН должны покинуть территорию страны в течение ближайших 72 часов, – сообщает ТАСС.

«Все они вмешивались во внутренние дела страны и получили соответствующие уведомления», – заявили во внешнеполитическом ведомстве Эфиопии. Отмечается также, что все семеро являются сотрудниками специальных миссий ООН.

Среди персон non grata представитель ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), глава группы по мониторингу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

Сообщается также, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потрясен сообщением о том, что власти Эфиопии потребовали от семи сотрудников организации покинуть страну в трехдневный срок.

«Он был потрясен информацией, что правительство Эфиопии объявило семерых сотрудников ООН, в том числе представителей высокого уровня, персонами нон грата», – приводит ТАСС слова заместителя официального представителя Генсека ООН Стефани Трамбле.

Напомним, ранее 29 сентября в Вашингтоне прошел митинг против давления со стороны американской администрации на Аддис-Абебу и против вмешательства США во внутренние дела Эфиопии.

Аддис-Абеба, Иван Бабурин

Аддис-Абеба. Другие новости 30.09.21

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