Из окружения вице-президента Сбербанка Марины Раковой арестованы еще три человека

Пресс-служба Тверского суда Москвы сообщила в четверг, 30 сентября, что суд арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина.

Как передает РИА Новости, также арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Все они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Срок действия меры пресечения установлен до конца ноября.

В свою очередь, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, что Зак фигурирует в деле экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Когда она работала в министерстве, Зак занимал должность заместителя гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). В 2019 году Инкин был директором ФНФРО. По данным собеседника агентства, оба входят в ближайшее окружение Раковой.

Крючкова прежде занимала должность исполнительного директора «Шанинки».

Напомним, Ракова, которая сейчас, предположительно, скрывается от следствия, стала фигурантом дела о хищении более 50 млн. рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».

Шанинка – Московская высшая школа социальных и экономических наук. Российско-британское частное высшее учебное заведение, ведущее обучение по валидированным Манчестерским университетом программам бакалавриата и магистратуры.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 30.09.21

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