Обвиняемая в хищении 50 млн рублей вице-президент Сбербанка Ракова задержана

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, задержана. Прямо сейчас она дает показания в московском отделении полиции.

«Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при ее участии в 2019 году. Ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была генеральным директором. Профильная экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Как выяснилось, ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные подрядчиком – российско-британским частным вузом Московской высшей школой социальных и экономических наук (Шанинка).

Подозреваемая не явилась на повторный допрос, выключила телефоны и покинула место жительства. По одной из версий, Ракова скрылась от следствия при содействии своего давнего знакомого с гражданством Украины.

30 сентября Тверской суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца трех человек из окружения Раковой. За решетку попали бывший гендиректор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максим Инкин, его бывший заместитель, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Все они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Москва, Зоя Осколкова

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