Был помощник – знакомый украинец: СМИ узнали, как вице-президент Сбербанка скрылась от следствия

Вице-президент Сбербанка и Бывший замминистра просвещения Марина Ракова, которую подозревают в хищении более 50 млн рублей, скрылась от следствия при содействии своего давнего знакомого с гражданством Украины. Такую версию выдвинули правоохранители, пишет газета «Коммерсантъ». Они предположили, что Ракова попытается попасть на территорию Украины.

Напомним, накануне вице-президент Сбербанка не явилась на повторный допрос и выключила мобильный телефон. В ее доме в подмосковной Немчиновке оперативники обнаружили следы экстренных сборов. В итоге оказалось, что подозреваемая в хищении бюджетных средств сбежала от следствия.

В полиции считают, что скрываться Раковой помогает ее близкий знакомый, по данным РЕН ТВ, ее сожитель, бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования. У него есть украинский паспорт и родственники в этой стране. Правоохранители предположили, что, скорее всего, пара предпримет попытку попасть на территорию Украины, поскольку граница с ней не особенно охраняется, а Киев неохотно выдает Москве фигурантов уголовных дел, отмечает «Ъ».

Поиски Раковой пока безрезультатны. Вероятно, она до сих пор находится в московском регионе и не успела покинуть Россию, отмечает Life. По данным издания, полиция проверяет информацию, что экс-чиновнице может помогать ее гражданский муж и сотрудник ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Артур Стеценко.

Марина Ракова является фигурантом дела о хищении более 50 млн. рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при ее участии в 2019 году. Ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Как выяснилось, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные подрядчиком, Московской высшей школой социальных и экономических наук (Шанинка) – это российско-британский частный вуз.

Как сообщал «Новый день», накануне Тверской суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца трех человек из окружения Раковой. За решетку попали бывший гендиректор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максим Инкин, его бывший заместитель, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Все они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Москва, Наталья Петрова

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