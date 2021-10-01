Могла сбежать на Украину: МВД подтвердило объявление Марины Раковой в розыск

Бывший замминистра просвещения РФ и вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, тем самым подтвердив информацию СМИ о розыске экс-чиновницы. Бывшая замглавы Минпросвещения проходит обвиняемой по делу о крупном мошенничестве, отметила она.

По словам Волк, следователь принял решение о привлечении Раковой в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

«В связи с тем, что Ракова скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск», – сообщила представитель МВД.

В МВД сообщили, что главным следственное управлением столичного главка полиции расследует уголовное дело по факту хищения путем мошенничества денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Федеральному государственному автономному учреждению «Фонд новых форм развития образования» (ФНФРО).

Накануне Тверской суд Москвы отправил арест на два месяца трех фигурантов дела – бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Кристину Крючкову, добавили в ведомстве.

Напомним, Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн. рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при ее участии в 2019 году. Ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была генеральным директором. Профильная экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Как выяснилось, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные подрядчиком – российско-британским частным вузом Московской высшей школой социальных и экономических наук (Шанинка).

Ранее сегодня источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, Ракова могла скрыться от следствия на территории Украины. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

«Коммерсантъ» и РЕН ТВ сообщали, что бывшей чиновнице помогает скрываться ее сожитель, бывший сотрудник ФНФРО – он обладатель украинского паспорта. Собеседники «Ъ» в полиции предположили, что, вероятно, пара предпримет попытку попасть на территорию Украины.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.10.21

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