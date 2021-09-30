СМИ: вице-президент Сбербанка Марина Ракова сбежала от следствия

Подозреваемая в хищении 50 млн рублей вице-президент Сбербанка, экс-заминистра Минпросвещения Марина Ракова скрывается от следствия. Подозреваемая не явилась на повторный допрос, выключила телефоны и покинула место жительства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, Ракова скрывается в московском регионе, российскую границу она не пересекала, рассказал собеседник агентства.

Ракова с 2018 по 2000 год занимала пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года она была назначена вице-президентом Сбербанка. Ракова является директором дивизиона «Цифровые платформы образования».

Накануне появилась информация, что Ракова попала под уголовное преследование – она стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей. У нее дома и на рабочем месте прошли обыски. Расследование ведется по факту мошенничества с госконтрактами в сфере образования, заключенные при участии Раковой в 2019 годуна сумму более 150 млн рублей.

По сведениям РИА «Новости», Ракову подозревают в том, что она пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования (учредитель – Минпросвещения) бюджетных средств, предназначенных для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».

В отчетной документации по проводимым научным исследованиям профильная экспертиза обнаружила признаки фальсификации.

По данным СМИ, в деле Раковой фигурирует частная российско-британская Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка), которую ранее привлекли в качестве подрядчика для реализации госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.09.21

Экс-президента Франции приговорили к году лишения свободы. / Суд вынес обвинительный приговор всем фигурантам первого дела о пожаре в «Зимней вишне». / В Ингушетии отцы поссорившихся детей устроили перестрелку, есть пострадавшие. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»