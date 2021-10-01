В Амстердаме из-за спущенных масок сняли с самолета борцов сборной России

Главного тренера и борцов сборной России по вольной борьбе сняли с самолета в Амстердаме. Служба безопасности заявила, что спортсмены нарушили масочный режим. Об этом сообщает «МатчТВ».

Российские борцы отправились на чемпионат мира в Осло. При пересадке в Амстердаме полицейские попросили выйти из самолета двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, Тимура Бижоева, Евгения Жербаева и Абасгаджи Магомедова. С ними с борта сошел главный тренер Дзамболат Тедеев.

В результате спортсмены борцы вынуждены были провести ночь в аэропорту Амстердама, и вылетели в Осло только утром.

«Полицейские сказали, чтобы половина наших спортсменов просто вышла. Они не объяснили, в чем проблема и чего они хотят. Они что-то говорили, мы даже их не понимали. Среди нас был журналист, который понимал. Нам сказали дать паспорта, ребята их дали. Их вывели, я тоже вышел к ним. Потом нам начали объяснять, что якобы была приспущена маска, из-за этого просят выйти», – прокомментировал произошедшее Тедеев.

По словам наставника, повода для снятия россиян с рейса не было. «Все местные были без масок вообще. А нам такие требования предъявили, и мы были вынуждены подчиниться, потому что мы законопослушные люди», – отметил тренер.

Чемпионат мира по борьбе 2021 года пройдет в столице Норвегии со 2 по 10 октября.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 01.10.21

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