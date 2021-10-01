В Абхазии случился почти полный blackout

Из-за аварии на высоковольтной линии (ВЛ) электропередачи в восточной части Абхазии без электроэнергии осталась почти вся республика, – сообщила пресс-служба «Черноморэнерго» в своем Facebook.

«01.10.2021г. Произошло аварийное отключение ВЛ Ачгуара. Для выяснения причин и ликвидации аварии задействованы соответствующие службы РУП «Черноморэнерго», – говорится в сообщении пресс-сдужбы.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия также сообщает, что без электричества оказалась почти вся страна, население которой составляет чуть более 245 тыс. человек.

Сухум, Иван Бабурин

Сухум. Другие новости 01.10.21

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