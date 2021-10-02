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Суббота, 2 октября 2021, 13:49 мск

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Ниндзя с катаной напал на американский спецназ

Фото: Pixabay

В США мужчина, одетый как ниндзя и вооруженный мечом, напал на военных отряда специального назначения. В результате пострадали два человека.

Инцидент произошел на аэродроме Иньокерн к северу от Лос-Анджелеса, сообщает офис шерифа округа Керн. «Подозреваемый напал на жертву с мечом и бросил камень в окно ангара, ударив еще одного пострадавшего по голове», – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, мужчина был одет как ниндзя и вооружен катаной. Он размахивал мечом, пока его пытались скрутить. Обезвредить нападавшего удалось с помощью шокера.

Полицейские установили личность злоумышленника – это 35-летний Джино Ривера. Теперь он находится под стражей. Его обвиняют в попытке убийства, вооруженном нападении, а также сопротивлении во время ареста.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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