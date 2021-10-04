СКР расследует гибель трех человек при падении вертолета в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета в подмосковном Лыткарино. На борту находились три человека, все они погибли, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета России.

Авиакатастрофа случилась около 19:40 часов 3 октября. Вертолет Robinson R-44 выполнял учебно-тренировочный полет и упал в лесополосе около Тураевского шоссе в населенном пункте ЗИЛ-городок городского округа Лыткарино. На борту находились пилот и два пассажира, которые не пережили крушения воздушного борта. Одна из погибших – женщина.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехали выехал Московский зампрокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Николай Грязнов и и.о. главы СУ на транспорте СКР Павел Выменец. Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручили проверить, как в Лыткарино соблюдают законодательство о безопасности полетов.

По предварительным данным, причиной крушения вертолета могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, 23 сентября пропала связь с вертолетом Ка-27, который совершал тренировочный полет на Камчатке. Обломки судна нашли в районе горы Острая. На борту вертолета были от трех до пяти человек, чья судьба неизвестна.

Москва, Наталья Рязанова

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