СКР возбудил дело после госпитализации детей из бассейна в Татарстане

Двух мальчиков увезли в больницу после посещения бассейна в селе Елабужского района в Татарстане. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании некачественных услуг, сообщили в пресс-службе ведомства.

Медицинская помощь понадобилась мальчикам трех и 11 лет, которые 3 октября отдыхали в бассейне в селе Хлыстово Елабужского района. Детей из физкультурно-оздоровительного комплекса увезли прямо в районную больницу.

Врачи оценили их состояние как удовлетворительное. По предварительным данным, братья надышались парами хлора.

«Сотрудник комплекса не закрыл хлораторную комнату, в результате чего пары хлора проникли в помещение бассейна, где в тот момент находились шестеро взрослых и двое детей», – рассказали в республиканском управлении СКР.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Они уже осмотрели место происшествия, взяли пробы воды для проведения экспертизы.

Напомним, в Тольятти скорая помощь увезла семерых детей с празднования дня рождения в бассейне. Предварительным диагнозом стало отравление парами неизвестного вещества. В ситуации разбирается СКР.

Елабуга, Наталья Рязанова

Елабуга. Другие новости 04.10.21

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