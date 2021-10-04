В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, а также о проблемах с доступом к социальным сетям Facebook и Instagram, – сообщают СМИ сегодня в понедельник, 4 октября.

Согласно данным сайта Downdetector, около 44% процентов жалоб связаны с работой мобильного приложения WhatsApp, 31% не могут залогиниться на сайте. По состоянию на 18:55 по мск. проблемы в работе Instagram поступило больше 20 тысяч жалоб по всему миру, в том числе около 2 тысяч в России, Facebook – около 60 тысяч по всему миру, и около 1800 в РФ.

Сайты Facebook и Instagram недоступны.

Компания Facebook, которой принадлежат соцсети и мессенджер, не сообщает о причинах сбоя и о том, когда он будет устранен.

Проблемы ощущаются у пользователей в России, Северной и Южной Америке, Европе и на Ближнем Востоке.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 04.10.21

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