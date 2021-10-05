Стала известна причина глобального сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp

Причиной глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp стало изменение магистральных маршрутизаторов. Инженеры компании утверждают, что технические проблемы не привели к утечке персональных данных. Тем временем, в даркнете продают сведения о 1,5 млрд пользователей соцсетей.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», – заявили в Facebook.

В компании уверяют, что сбой в работе не привел к раскрытию данных пользователей. Однако, по данным портала PrivacyAffairs, в сеть все же слили личную информацию 1,5 млрд человек. База продается на популярном хакерском форуме и содержит имена, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификатор пользователя.

Это может стать самой крупнейшей утечкой данных пользователей за всю историю. Весной 2021 года в публичном доступе оказалась личная информация более 500 млн пользователей Facebook. Тогда в компании заявили, что раскрытие персональных данных стало возможным, благодаря уязвимости, которую техслужбы соцсети устранили еще в 2019 году.

Как сообщал «Новый День», накануне вечером Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались почти на семь часов недоступны для пользователей.

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой в работе сервисов компании. «Я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», – написал Цукерберг на своей официальной странице в Facebook. По данным аналитиков, из-за сбоев бизнесмен потерял 6,6 млрд долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира.

Кроме того, стало известно, что сотрудники Facebook не могли пройти в здание компании из-за сбоя в пропускной системе – у работников IT-гиганта перестали работать электронные пропуска.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 05.10.21

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