Цукерберг потерял более шести миллиардов долларов

По данным Forbes Real-Time основатель Facebook Марк Цукерберг из-за глобальных сбоев, принадлежащих компании соцсетей и сервисов, потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира, – сообщает РИА Новости.

По данным счетчика Forbes Real-Time Состояние Цукерберга упало на 5,4%, и составило 116,1 млрд. доллара.

Основатель Facebook уступил пятое место в списке богатейших людей сооснователю разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 117,8 миллиарда долларов.

Ранее пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.

По сообщениям СМИ, для Facebook этот сбой стал самым масштабным с 2008 года, тогда соцсеть отключилась на сутки.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 04.10.21

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