Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании

Корреспондент The New York Times Шира Френкель написала в Twitter, что сотрудники Facebook не могут пройти в здание компании из-за сбоя в пропускной системе – у работников IT-гиганта перестали работать электронные пропуска.

«Я только что разговаривала по телефону с человеком, который работает в Facebook, он рассказал про сотрудников, которые этим утром не могли войти в здание, чтобы оценить масштаб сбоя, потому что их бейджи не работали и не открывали двери», – написала Корреспондент The New York Times, сообщают Ведомости.

Сообщается также и о сбое в работе платформы Facebook Workplace, которую сотрудники компании используют для корпоративных коммуникаций.

Ранее сегодня в работе Facebook, а также ряда принадлежащих компании сервисов, таких как Instagram и мессенджер WhatsApp, произошел глобальный сбой, он затронул пользователей по всему миру, в том числе в России. Сообщалось также и о сбое в работе российских компаний, в частности, социальной сети «ВКонтакте», однако пресс-служба компании опровергла эту информацию

На фоне новостей о сбоях в работе крупных технологических компаний начал снижаться индекс NASDAQ Composite. На 21:29 по мск. значение индекса снизилось до 14 235,39 пункта (-2,27%). Такая динамика стала результатом падения стоимости акций крупнейших IT-компаний, торгующихся на бирже NASDAQ. Так, акции Amazon, Facebook, Apple, Moderna, Microsoft, NVIDIA, Alphabet A и др. подешевели на 2-6%, свидетельствуют данные торгов, – сообщают Ведомости.

Также появились сообщения, что данные более чем 1,5 млрд. пользователей Facebook попали в сеть и продаются на хакерском форуме, – об этом пишет издание Privacy Affairs. Если данная информация подтвердится, то это будет крупнейшая утечка данных пользователей за всю историю – весной текущего года произошла утечка 500 млн. пользователей Facebook .

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 04.10.21

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